Посол Азербайджана в Узбекистане написал в haqqin.az: «Объем договоренностей – миллиарды долларов»

Отдел информации 12:31

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев направил в редакцию haqqin.az статью, посвященную значимости взаимоотношений Азербайджана и Узбекистана, а также о возрастающей региональной роли Ташкента. Редакция haqqin.az представляет вниманию читателей выводы азербайджанского посла. * * *

Стратегическое партнерство не только подчеркивает родственную близость Азербайджана и Узбекистана и укрепляет дружбу между народами, но и способствует развитию культурно-гуманитарных и экономических отношений, демонстрируя политическую волю народов наших стран. В конечном счете все это создает благоприятную атмосферу и благодатную почву для дальнейшего укрепления межведомственных и межличностных отношений узбеков и азербайджанцев. Основным фактором для нашей миссии в братском Узбекистане является плодотворная работа с нашими коллегами из внешнеполитического ведомства, которая строится на основе доверительных, братских отношений. Вместе с коллегами из аккредитованных в Узбекистане дипломатических миссий создана основа для взаимопонимания между специалистами наших стран, участвующих в совместных региональных проектах, осуществляемых в Центральной Азии и в Южном Кавказе для реализации общих целей. И в этом плане можно говорить о значительном успехе как узбекской, так и азербайджанской дипломатии. Помимо многовековых дружественных и братских связей наших народов, можно с уверенностью констатировать тот факт, что первый визит в Баку президента Шавката Мирзиёева и его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла в искренней, доверительной обстановке, являются основополагающим фактором для наиболее теплых и близких связей на современном этапе двусторонних отношений.

В этой связи весьма символичным было вступление Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, приуроченного к десятой годовщине подписания Нахчыванского соглашения о создании Тюркского совета. Визит Шавката Мирзиёева в Баку для участия в VII саммите Тюркского совета (Организация Тюркских государств) и его встреча с Ильхамом Алиевым стали знаменательным событием в истории взаимоотношений всего тюркского мира. Особо хотел бы обратить внимание на деятельность Организации тюркских государств. Узбекистан, вступив в эту структуру в качестве полноправного участника, четко обозначил не только морально-духовный приоритет на использование существующего потенциала, но и юридически оформил свое право на использование потенциала тюркского мира во благо процветания узбекского народа. Финансовый объем нынешних договоренностей между Узбекистаном и Азербайджаном в рамках Организации тюркских государств, составляющий уже несколько миллиардов долларов США, - всего лишь часть реализуемых проектов. Согласно данным Министерства экономики Азербайджана, в настоящее время товарооборот между странами, входящими в эту организацию, составляет 7 миллиардов долларов. А с вступлением Узбекистана в Тюркский совет он может увеличиться до 12 миллиардов. Общий ВВП стран Организации тюркских государств составляет около полутора триллионов долларов. Это огромный потенциал для расширения экономических аспектов сотрудничества стран-участниц. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев на саммите Организации тюркских государств, в этом вопросе особое внимание уделяется Узбекистану.

Политика, проводимая президентом Узбекистана в Центральной Азии, способствовала укреплению мира и стабильности как в стране, так и в регионе. Дальновидная и продуманная интеграционная стратегия Узбекистана признается во всем мире как прагматичный и предельно доброжелательный внешнеполитический курс страны, расположенной в самом сердце Центральной Азии. В мировом сообществе эта реальность воспринимается как весьма своеобразный, уверенный почерк узбекской дипломатии. Хочу присоединиться к общему мнению о том, что Узбекистан по праву считается сердцем Центральной Азии. И этот благодатный край расположен в самом центре исторического Турана. Не раз с удовлетворением отмечал, что Узбекистан – это ключевая страна в Центральноазиатском регионе, без участия которой не может быть решен ни один вопрос. Современный узбекский народ является правопреемником и носителем великой Туранской цивилизационной культуры. Узбеки являются потомками Джелаладдина Хорезмшаха, Сайфиддина Кутуза, Амира Тимура, наследниками государственных деятелей и полководцев мирового масштаба. Своими трудами эти люди создавали великие империи, на протяжении тысячелетий поддерживали и поощряли великолепную школу ученых-исследователей, ставших основоположниками мировых наук. Великие ученые-энциклопедисты, всемирно известные мыслители Востока родились и воспитывались в Ташкенте и Самарканде, в Бухаре и Хиве, в Термезе и Коканде, в Хорезме и Ферганской долине… В географическом плане центр многовекового исторического процесса становления государственности узбеков находился на территории нынешнего Узбекистана.

Кардинальные изменения, происходящие в Узбекистане, напрямую связаны с деятельностью Шавката Мирзиёева, четко обозначившего политику нового Узбекистана как процесс «от национального возрождения к национальному прогрессу». Проводимые в Узбекистане реформы преобразили страну и вывели ее на международную арену. Нынешний Узбекистан – это свободная, стабильная, демократическая страна с поступательно развивающейся экономикой. Предположить такое развитие еще пятнадцать-двадцать лет назад было невозможно. Ранее все страны Центральной Азии имели между собой проблемы экономического и социально-бытового характера, которые возникли в крайне непростой период распада СССР. Долгое время эти проблемы казались неразрешимыми, осложняя отношения с соседними странами. В конечном счете все это затрудняло развитие центральноазиатских республик, мешало их интеграции в систему международных отношений. Однако серьезная, продуктивная работа по разрешению региональных межгосударственных вопросов, проведенная по инициативе президента Узбекистана, принесла свои плоды. Оживление во внешней политике Узбекистана было в значительной степени воспринято как новое прогрессивное движение.