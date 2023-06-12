Украинцы продвинулись вглубь российских позиций

Вооруженные силы Украины в ходе наступательных операций смогли продвинуться на Бердянском направлении на расстояние от 500 метров до 1 километра. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в Telegram.

Как отметил Ковалев, войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров.

За последние несколько дней ВСУ продвинулись на 6,5 км, взяли под контроль 90 квадратных километров территории в Донецком и Таврическом операционных районах. Отдельно они освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.