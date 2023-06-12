Симонян: Ереван и Баку достигли взаимопонимания...

Армения и Азербайджан достигли взаимопонимания по вопросу разблокирования региональных коммуникаций, однако остаются технические вопросы, которые следует уточнить. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Есть взаимное понимание по общим вопросам [разблокирования коммуникаций], существующие проблемы носят технический характер, какой груз по какому маршруту... Мы за разблокирование всех дорог», - отметил он.

Отметим, что рабочая группа вице-премьеров Азербайджана, Армении и России занимается вопросами разблокирования региональных коммуникаций. Последнее ее заседание состоялось 2 июня в Москве. Согласно заявлению армянского правительства, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх (Араздеен) - Джульфа - Мегри - Горадиз.