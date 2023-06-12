Пригожин интереснее Путина

Россияне в мае искали информацию о владельце ЧВК «Вагнера» Евгении Пригожине в два раза чаще, чем информацию о президенте России Владимире Путине. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов из Google Trends и Yandex Wordstat, сообщает «Верстка». Согласно Google Trends, рост интереса к Пригожину начался в первых числах мая и достиг рекордных значений за все время к концу месяца. Если с 28 мая по 3 июня динамика популярности владельца ЧВК была на уровне 100 баллов (наивысший показатель), то интерес к президенту в это же время был более чем в три раза ниже — он достигал лишь 28 баллов.

Тенденцию роста популярности Пригожина подтверждает и Yandex Wordstat. По данным сервиса, в мае через поисковик «Яндекса» информацию о «поваре Путина» запрашивали 744 тысячи раз (это также рекордные значения. Предыдущий пик запросов о Пригожине пришелся на январь, тогда информацию о нем искали почти 498 тысяч раз). В то же время число показов по запросу «Владимир Путин» за май достигло лишь 305 тысяч — это в 2,4 раза меньше, чем у запроса «Евгений Пригожин».

Рост интереса к персоне Пригожина произошел на фоне обострения конфликта между ним и Минобороны: владелец ЧВК «Вагнера» записывал эмоциональные видео, в которых напрямую обвинял руководство военного ведомства в провалах на фронте, а также ставил ультиматумы, обещая отвести свои подразделения, если им не дадут боеприпасы. Кроме того, он посещал Белгородскую область и общался с участниками местной теробороны на фоне ежедневных атак региона со стороны диверсантов.