Убийце 16-летнего дзюдоиста вынесли приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 20-летнего дзюдоиста Руслана Сафиханова, обвиняемого в убийстве в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Шаган.

Как стало известно haqqin.az, на заседании суда был зачитан приговор Сафиханову, согласно которому он лишен свободы на 19 лет.

Напомним, преступление произошло в ноябре 2022 года на спортивной арене в поселке Шаган. Житель Евлахского района 16-летний Туран Рустамов был убит во время соревнований. Незадолго до произошедшего у Рустамова состоялся поединок, в котором он одержал победу. После этого между ним и спортсменами команды, которую представлял Руслан Сафиханов, произошел конфликт. Через некоторое время Руслан с ножом подошел к Турану и нанес ему удары. Юноша, получивший многочисленные ранения, скончался на месте происшествия. Сафиханову предъявлено обвинение по статье 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) УК Азербайджана.