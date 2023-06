Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совместно с новым главой внешнеполитического ведомства Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщил МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что заседание проходит в онлайн-формате.

HAPPENING NOW: Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun of #Azerbaijan, together with incoming chairmanship, FM Hakan Fidan of brotherly #Türkiye attends the 46th Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs of the @BSECorg Member States. pic.twitter.com/WVdmljUnpN