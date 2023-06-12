Схватка главного банкира с азербайджанскими депутатами наш комментарий
Депутаты Милли Меджлиса продолжают критиковать монетарную политику Центробанка. По их мнению, рост учетной ставки слабо воздействует на темпы инфляции, а высокие банковские процентные ставки тормозят в стране развитие предпринимательства и экономики. Депутаты предлагают Центробанку изменить методы управления и обеспечить высокую прозрачность.
В ответ на критику глава Центробанка, Талех Кязимов, выступивший на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, попытался разъяснить народным избранникам ситуацию. По его словам, оперирование учетной ставкой в Азербайджане – большой и сложный процесс, требующий времени. Межбанковские процентные ставки начинают меняться, как только меняется учетная ставка. А это значит, что данная трансмиссия уже начала работать.
«Цель Центробанка, - подчеркнул Кязимов, - сохранить краткосрочные процентные ставки».
Согласившись с тем, что в настоящее время эффективность учетной ставки остается неудовлетворительной, главный банкир страны уверил депутатов, что как только система заработает в полную силу, ее влияние на проценты по кредитам и депозитам станет очевидным.
«Каждый месяц мы проводим встречи с банками, чтобы эта система была эффективной», - заявил глава Центробанка.
Кязимов также сообщил депутатам, что Центробанк Азербайджана готовит новые правила по аграрным кредитам, которые станут серьезным подспорьем для финансирования сельхозпроизводителей. По его словам, риски, связанные с требованиями по залогам, безусловно, есть. Но в Центробанке уже задумались о возможности их смягчения и ведут в этой связи активные переговоры с Министерством сельского хозяйства.
Конечно, смягчение агрокредитной политики скажется на ценах на сельхозпродукцию, занимающих особое место в инфляционной корзине. Да и моментальная реакция межбанковских процентных ставок на изменения учетной ставки также говорит, что этот важный инструмент начинает действовать. Вот только когда он начнет влиять на проценты по кредитам и депозитам, главный банкир страны, к сожалению, ответить пока не может. «Со временем», - говорит Кязимов. Но кредитные ставки и инфляция ждать не будут, на их вызовы надо отвечать уже сегодня, причем конкретным делом.
Так что вполне возможно, что до спада нынешнего кризисного процесса должным образом инструмент процентных ставок так и не заработает. Остается лишь надеяться, что он заработает к следующему экономическому кризису в стране.
В любом случае все это говорит о последовательной работе Центробанка, старающегося шаг за шагом повышать действенность инструмента учетной ставки. А значит, оставалась надежда, что с его помощью Центробанку в обозримой перспективе удастся легко регулировать и кредитные ставки банков, которые, в свою очередь, окажут воздействие на темпы инфляции. Но и эта надежда приказала долго жить после заявления главного банкира Азербайджана о невозможности снижения процентной ставки по банковским кредитам.
Да, Талех Кязимов так прямо и заявил: чтобы снизить процентные ставки по банковским кредитам, необходимо снизить и процентные ставки по депозитам. Но если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут держать в банках свои сбережения.
«Ну, кому, скажите, нужен депозит, составляющий всего 4-5 процентов?» - не без вызова в голосе поинтересовался главный банкир Азербайджана. И ему никто не ответил. Видимо, и депутатам Милли Меджлиса есть что терять при низких депозитных ставках. Даже несмотря на то, что наши народные избранники, вдосталь поездившие по миру, хорошо знают, что во многих странах, особенно в экономически развитых, депозитная ставка в четыре или пять процентов считается достаточно высоким показателем. Более того, в докризисные времена в Евросоюзе, Японии и других странах этот показатель был даже отрицательным. И, как неоднократно отмечал haqqin.az, там это воспринималось с пониманием и проблем с депозитами в банках не возникало.
Хотелось бы четко обозначить нашу позицию: мы вовсе не возражаем против высоких депозитных ставок. Кто же не хочет, чтобы население больше зарабатывало?! Но люди все-таки должны зарабатывать на жизнь трудом, за счет работы. Однако многих этот путь не устраивает, они стремятся вложить в банк солидный депозит, а потом жить на проценты, не утруждая себя работой. Справедливости ради отметим, что связано это не только с ленью людей, но и с отсутствием подходящей работы.
Так не лучше ли обеспечивать в банках нормальные 4-5-процентные ставки по депозитам, а оставшиеся средства пустить на развитие экономики и создание дополнительных рабочих мест, чему будут способствовать снизившиеся при таком раскладе кредитные ставки? И, поверьте, даже при таких ставках люди все равно будут держать сбережения в банках. Может, вначале объем депозитов сократится, но незначительно. Конечный же результат легко разрушит кажущуюся необходимость высоких депозитных ставок.
Именно эту задачу и призван решать регулятор. Не одним махом, конечно, поскольку это может вызвать недовольство как населения, так и банкиров и привести к еще большим экономическим потрясениям.
Но решать эту задачу необходимо!