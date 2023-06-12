Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:11

Депутаты Милли Меджлиса продолжают критиковать монетарную политику Центробанка. По их мнению, рост учетной ставки слабо воздействует на темпы инфляции, а высокие банковские процентные ставки тормозят в стране развитие предпринимательства и экономики. Депутаты предлагают Центробанку изменить методы управления и обеспечить высокую прозрачность. В ответ на критику глава Центробанка, Талех Кязимов, выступивший на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, попытался разъяснить народным избранникам ситуацию. По его словам, оперирование учетной ставкой в Азербайджане – большой и сложный процесс, требующий времени. Межбанковские процентные ставки начинают меняться, как только меняется учетная ставка. А это значит, что данная трансмиссия уже начала работать.

«Цель Центробанка, - подчеркнул Кязимов, - сохранить краткосрочные процентные ставки». Согласившись с тем, что в настоящее время эффективность учетной ставки остается неудовлетворительной, главный банкир страны уверил депутатов, что как только система заработает в полную силу, ее влияние на проценты по кредитам и депозитам станет очевидным. «Каждый месяц мы проводим встречи с банками, чтобы эта система была эффективной», - заявил глава Центробанка. Кязимов также сообщил депутатам, что Центробанк Азербайджана готовит новые правила по аграрным кредитам, которые станут серьезным подспорьем для финансирования сельхозпроизводителей. По его словам, риски, связанные с требованиями по залогам, безусловно, есть. Но в Центробанке уже задумались о возможности их смягчения и ведут в этой связи активные переговоры с Министерством сельского хозяйства.

Конечно, смягчение агрокредитной политики скажется на ценах на сельхозпродукцию, занимающих особое место в инфляционной корзине. Да и моментальная реакция межбанковских процентных ставок на изменения учетной ставки также говорит, что этот важный инструмент начинает действовать. Вот только когда он начнет влиять на проценты по кредитам и депозитам, главный банкир страны, к сожалению, ответить пока не может. «Со временем», - говорит Кязимов. Но кредитные ставки и инфляция ждать не будут, на их вызовы надо отвечать уже сегодня, причем конкретным делом. Так что вполне возможно, что до спада нынешнего кризисного процесса должным образом инструмент процентных ставок так и не заработает. Остается лишь надеяться, что он заработает к следующему экономическому кризису в стране. В любом случае все это говорит о последовательной работе Центробанка, старающегося шаг за шагом повышать действенность инструмента учетной ставки. А значит, оставалась надежда, что с его помощью Центробанку в обозримой перспективе удастся легко регулировать и кредитные ставки банков, которые, в свою очередь, окажут воздействие на темпы инфляции. Но и эта надежда приказала долго жить после заявления главного банкира Азербайджана о невозможности снижения процентной ставки по банковским кредитам. Да, Талех Кязимов так прямо и заявил: чтобы снизить процентные ставки по банковским кредитам, необходимо снизить и процентные ставки по депозитам. Но если регулятор пойдет на такой шаг, то люди перестанут держать в банках свои сбережения.