Лукашенко грозит ядерным оружием

Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет, если против Беларуси будет агрессия. Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, передает БЕЛТА.

Говоря о причинах размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия, президент сказал: "Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю, и ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания", - добавил белорусский лидер.

Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. "Не дай Бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - подчеркнул Александр Лукашенко.