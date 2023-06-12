Министерство обороны России заявило, что на запорожском направлении российские военные захватили в бою бронетехнику армии Украины - танки "Леопард" и боевые машины пехоты "Брэдли".

"Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки "Леопард" и БМП производства США "Брэдли". Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.