Главное правительственное СМИ Азербайджана может закрыться «Денег нет, но вы держитесь»
Газета «Азербайджан» может прекратить свою деятельность, если ей не будут систематически выделяться деньги». Об этом заявил главный редактор газеты депутат Бахтияр Садыгов во время обсуждения изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
По словам Садыгова, в прошлом году на основе его обращений изданию была оказана единовременная помощь: «В этом году я обратился в Милли Меджлис за помощью, но из их ответа стало понятно, что никакой помощи не будет. Наша газета является органом Милли Меджлиса. Финансовое и техническое обеспечение газеты должно осуществляться парламентом. Газета не может выдать зарплату своим сотрудникам».
Садыгов говорит, что «каждый год нам должна выделяться финансовая помощь в размере не менее 1,5 миллиона манатов. В противном случае работа издания остановится. У нас работает 65 творческих и технических сотрудников. Многие из них в издании уже много лет. Если газета закроется, прошу, чтобы сотрудники были трудоустроены в пресс-службах и других местах».