Газета «Азербайджан» может прекратить свою деятельность, если ей не будут систематически выделяться деньги». Об этом заявил главный редактор газеты депутат Бахтияр Садыгов во время обсуждения изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По словам Садыгова, в прошлом году на основе его обращений изданию была оказана единовременная помощь: «В этом году я обратился в Милли Меджлис за помощью, но из их ответа стало понятно, что никакой помощи не будет. Наша газета является органом Милли Меджлиса. Финансовое и техническое обеспечение газеты должно осуществляться парламентом. Газета не может выдать зарплату своим сотрудникам».

Садыгов говорит, что «каждый год нам должна выделяться финансовая помощь в размере не менее 1,5 миллиона манатов. В противном случае работа издания остановится. У нас работает 65 творческих и технических сотрудников. Многие из них в издании уже много лет. Если газета закроется, прошу, чтобы сотрудники были трудоустроены в пресс-службах и других местах».