Спикер Армении: Памятник «Немезис» – ошибка

Спикер парламента Армении Ален Симонян на сегодняшнем брифинге заявил, что считает ошибкой установку памятника армянским террористам «Немезис» в центре Еревана.

«Это не является и не может быть линией государственной политики – внесудебным способом решать какие-либо вопросы», – сказал он.

Симонян добавил, что после поездки в Анкару у него сложилось впечатление, что у турецкой стороны есть воля к нормализации отношений, а это означает, что у армянской стороны на данном этапе есть уникальная историческая возможность урегулировать отношения.