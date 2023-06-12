ООО Azercell Telecom объявляет о старте очередного этапа масштабного социального проекта, реализуемого совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана. Социальная кампания направлена на популяризацию спорта, в частности, среди девушек, а также призывает общественность поддержать представленный соцпроект.

Цель социальной акции «Белое девушкам к лицу» - побудить азербайджанских девушек к физической и социальной активности, помочь им воспитать в себе такие личные качества, как уверенность и целеустремленность, а также приобщить к занятиям дзюдо с перспективой представлять нашу страну на международных спортивных аренах. Также инициатива затрагивает проблему ранних браков, актуальную как в мировом, так и национальном масштабах.

В рамках акции первые 1000 девушек в возрасте от 7 до 14 лет, желающие пополнить ряды дзюдоисток и прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах, получат в подарок дзюдоги. Следует отметить, что Федерация дзюдо Азербайджана предоставляет молодежи дополнительные возможности и будет проводить различные мероприятия в рамках данного проекта.

Записать девушек на занятия по дзюдо можно по телефонам (+994 50) 226 28 34 и (+994 50) 226 28 35. Или на сайте https://qizlaraagyarasir.az

Мы хотим, чтобы наши девушки носили дзюдоги, потому что девушкам белое к лицу.