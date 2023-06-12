В Азербайджане ожидаются дожди
14 июня в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков, юго-восточный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 31-36° тепла.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.