В Азербайджане ожидаются дожди

14 июня в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков, юго-восточный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 31-36° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 15-20° тепла.