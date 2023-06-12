Если Азербайджан хочет российского контроля над коммуникациями по территории Армении, то и Армения может захотеть привлечь третью страну. Так сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Переговоры о том, кто будет контролировать дороги, продолжаются. Решения о контроле со стороны ФСБ РФ нет. Если Азербайджан хочет, чтобы российская сторона осуществляла контроль, то армянская сторона также может захотеть участия третьей страны. Разблокировка коммуникаций – процесс взаимный. И если граждане Азербайджана получают возможность ехать в Нахчыван через Армению, то граждане Армении также должны иметь возможность проезжать по азербайджанской территории. Условия должны быть одинаковыми, и позиция Армении остается прежней», - заявил Симонян.

По словам спикера парламента Армении, разногласия в вопросе открытия коммуникаций в основном носят технический характер. С Баку достигнуто общее понимание по разблокировке коммуникаций, но вопросы, по какой дороге должны идти грузы, по каким процедурам, остаются нерешенными.

Симонян добавил, что Армения стремится к долгосрочному миру. Любая разблокировка работает в условиях стабильного мира, но если и дальше жить в логике войны, то эти дороги не будут иметь никакого смысла.