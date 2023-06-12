Украина получит снаряды с обедненным ураном

США вслед за Великобританией намерены поставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Издание сообщает, что решение было принято Белым домом после дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки, которые США направят Украине. При этом у ряда официальных лиц вызвала беспокойство возможная критика Вашингтона за поставку этих бронебойных боеприпасов из-за их воздействия на окружающую среду.

Обедненный уран представляет собой побочный продукт обогащения природного урана для производства ядерного топлива.