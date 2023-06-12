Армяне обстреляли азербайджанский трактор
13 июня в 11:10 трактор, выполнявший инженерные работы в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, подвергся обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
«При обстреле никто не пострадал. В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, огневые точки противника были подавлены», - говорится в сообщении ведомства.
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