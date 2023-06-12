Лифтовое управление: судья нанес ущерб в 1722,81 маната

Как сообщал накануне haqqin.az, судья Бинагадинского районного суда Замиг Багиров, проживающий в одном из элитарных жилых комплексов Баку – Yeni Həyat, устроил акт вандализма. Мужчина, войдя в кабину лифта, стал ломать его кнопки. Инцидент зафиксировала установленная в лифте камера. Разъяренный высокопоставленный чиновник, не успокоившись на этом, заявил работнику жилого комплекса, что выведет из строя и другой лифт.

В офисе Yeni Həyat сказали, что у Замига Багирова скопился долг в 1 245 манатов. Из-за проблем с парковкой судья не выплачивал квартплату. После нескольких предупреждений руководство ЖК заблокировало его карту лифта. Что, возможно, и вызвало гнев Багирова.

Ответственное за лифтовое хозяйство управление подсчитало нанесенный Багировым жилому комплексу ущерб - он составляет 1722,81 маната - и обязало его выплатить указанную сумму.