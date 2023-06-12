Армяне под охраной миротворцев незаконно перевозят оружие в Карабах видео
Российские миротворцы продолжают сопровождение перевозки оружия и боеприпасов в Карабах незаконными армянскими вооруженными формированиями.
В социальных сетях распространились кадры, на которых видно движение колонны принадлежащих сепаратистам автомобилей, движущихся по дороге Ханкенди - Халфали в сопровождении российских миротворцев.
Военная колонна осуществляет снабжение боевых позиций сепаратистов.
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