Швеция выдаст Турции сторонника РКК

Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции сторонника РКК в Турцию, сообщает шведская телекомпания STV.

Речь идет о 35-летнем гражданине Турции, который в 2013 году был осужден в этой стране за преступление, связанное с наркотиками. Решение принято на внеочередном заседании правительства Швеции.

Верховный суд Швеции 30 мая постановил, что в соответствии с законом об экстрадиции и Европейской конвенцией по правам человека нет никаких препятствий для его выдачи в Турцию в рамках тюремных приговоров за преступления, связанные с наркотиками. Решение об экстрадиции будет исполнено в начале лета, уточнила SVT.