Россия открыла нефтяной кран для Северной Кореи в обмен на оружие

Таким образом, Россия углубляет сотрудничество между двумя странами, которое, по утверждению США, также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне против Украины.

Согласно отчету комитета по санкциям Организации Объединенных Наций, Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что продолжалось до 2023 года. Данные показали, что поставки были остановлены примерно в октябре 2020 года, но Россия отправила около 67 000 баррелей нефти с момента возобновления потока.

Судя по спутниковым снимкам, опубликованным на веб-сайте 38 North, в конце прошлого года Россия и Северная Корея, похоже, возобновили торговлю по своей единственной железнодорожной ветке. Связь была закрыта в феврале 2020 года, когда Ким Чен Ын закрыл свои границы от возникающей угрозы Covid-19.