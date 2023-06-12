Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган в Ичеришехер ОБНОВЛЕНО
13 июня первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер, считающийся одним из памятников всемирного культурного наследия в Баку.
Гости начали прогулку со знакомства с Девичьей башней - историко-архитектурным памятником мирового значения. Первой леди Турецкой Республики была предоставлена подробная информация об истории этого древнего памятника.
Затем гости были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве.
Знакомство с баней "Хаджи Бани", являющейся одним из древних историко-культурных памятников в Ичеришехер и Центром традиционного искусства, произвело на гостей приятное впечатление.
В завершение гостям были вручены памятные подарки.
*** 16:35
Первые леди Азербайджана и Турции Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган посетили Ичеришехер. Об этом на своей странице в Twitter написала Эмине Эрдоган.
Azerbaycan Devlet Başkanı’nın eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile Bakü’nün tarihi çekirdeği İçerişehir’i ziyaret ettik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 13, 2023
En eski yerleşim yeri olarak UNESCO tarafından koruma altına alınan bu müstesna bölge, pek çok farklı kültürün izlerini taşıyor.
TİKA’nın desteğiyle faaliyete… pic.twitter.com/RkWzwnLExz