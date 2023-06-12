Макрон напрашивается на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон намеревается посетить саммит БРИКС в августе этого года. Об этом сообщает газета L'Opinion со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

Глава Франции уже обратился за разрешением приехать на встречу глав самого закрытого клуба БРИКС к главе Южноафриканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе, которого, как пишет издание, такая просьба очень удивила.

В случае положительного ответа Макрон может стать первым европейским лидером, который окажется на встрече объединения. В него входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР.