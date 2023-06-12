Алиев заявил о неизбежности открытия Зангезурского коридора

Мы (с президентом Турции - ред.) провели обмен мнениями о скорейшем открытии Зангезурского коридора. Чем раньше это случится, тем лучше. Открытие Зангезурского коридора неизбежно. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

«В любом случае мы будем наращивать наши усилия в этом направлении. Открытие этого коридора создаст новые возможности для всех стран и окажет положительное влияние на вопросы сотрудничества в регионе», – подчеркнул глава государства.