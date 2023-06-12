Самолет AZAL не долетел до Нахчывана
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 271 «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Баку – Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за грозы в районе аэропорта в Нахчыване.
Согласно сообщению пресс-службы AZAL, cамолет в 16:10 совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения в городе погодных условий.
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