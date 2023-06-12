Эрдоган о месседже миру и Турции

Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием «Одна нация – два государства» и будем решительно продолжать этот путь. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии начала исполнения им своих полномочий является месседжем всему миру и Турции. Он подчеркнул, что посещает Азербайджан вместе с супругой. «Эти визиты являются свидетельством того, насколько глубокие чувства существуют между нами», - сказал президент Турции.