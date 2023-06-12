Эрдоган: «Не пойдем ни на какие уступки...»

Мы полны решимости и дальше успешно претворять в жизнь положения Шушинской декларации и не пойдем ни на какие уступки в этом вопросе. Об этом, в частности, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы в Баку.

Президент Турции также заявил, что «большое значение имеют шаги, которые предстоит предпринять в области оборонной промышленности».

«Наряду с шагами в оборонной промышленности, важны также вопросы образования в этой сфере», - заметил президент Турции.

Глава турецкого государства также указал, что компании Азербайджана и Турции, представляющие частный сектор, успешно продолжают совместную деятельность в сфере сельского хозяйства и животноводства.

«Кроме того, турецкие подрядные компании успешно работают в транспортной и инфраструктурной сферах в Азербайджане. Это нас особенно радует», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.