Новая серия телевизоров Neo QLED от Samsung получила сертификат от Carbon Trust

Новая серия телевизоров Neo QLED от Samsung получила сертификат "Снижение выбросов CO2" от Carbon Trust. Сертификация подтверждает, что судя по показателям "от колыбели до могилы", шесть моделей Neo QLED 8K и Neo QLED 4K имеют уменьшенный углеродный след по сравнению с их предшественниками.

По мере того, как Samsung расширяет свои усилия в области устойчивого развития, ожидается, что в этом году сертификаты получат более 20 моделей.

Компания Samsung Electronics объявила о том, что шесть моделей из линейки 2023 Neo QLED уже получили сертификат "Сокращение выбросов CO2" от Carbon Trust. Этот знак присваивается продукту только после того, как доказано, что его углеродный след сокращается из года в год, что свидетельствует об усилиях Samsung по повышению устойчивости на протяжении всего жизненного цикла продукта.

"Приятно видеть, что миссия Samsung в области устойчивого развития признана авторитетной организацией, поскольку мы по-прежнему стремимся создавать продукты, заботясь о будущем нашей планеты. Как крупнейший в мире производитель телевизоров мы осознаем свою ответственность за то, чтобы подавать пример, и будем продолжать использовать технологии для позитивных изменений", – заявил исполнительный вице-президент и заместитель подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics Сеокву Йонг.

Carbon Trust – это глобальная климатическая консалтинговая компания, основанная правительством Великобритании. Ее миссия заключается в реагировании на изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов (ПГ). Организация рассчитывает сертификацию углеродного следа путем оценки количества генерируемых парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукции, начиная от производства и заканчивая утилизацией на основе международных стандартов. Примечательно, что эта маркировка не учитывает компенсацию выбросов CO2.