Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев провел очередной прием граждан.

На приеме Рзаев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева были реализованы широкомасштабные меры по улучшению жилищных условий вынужденных переселенцев и повышению их занятости.

Было подчеркнуто, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также оказывает особое внимание и заботу людям, пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.