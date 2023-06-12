То, до каких территориальных границ Россия готова пойти, будет зависеть от потенциала украинского контрнаступления, у Москвы есть «планы разного характера», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с «военными корреспондентами».

«Военкор» Дмитрий Кулько спросил Путина, «насколько далеко мы готовы пойти на этот раз: до новых границ России или так далеко, как получится».

«Я могу это сказать только с глазу на глаз. А вообще это будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания так называемого контрнаступления. Понимая катастрофические потери, руководство — какое оно бы ни было, голова на плечах-то есть — должно задуматься, что делать дальше», — ответил Путин.

По его словам, российская сторона будет предпринимать шаги, исходя из того, как будет складываться ситуация. «У нас есть планы разного характера, в зависимости от ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — заявил президент РФ.