Путин сделал заявление по войне в Украине обновлено 20:24
То, до каких территориальных границ Россия готова пойти, будет зависеть от потенциала украинского контрнаступления, у Москвы есть «планы разного характера», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с «военными корреспондентами».
«Военкор» Дмитрий Кулько спросил Путина, «насколько далеко мы готовы пойти на этот раз: до новых границ России или так далеко, как получится».
«Я могу это сказать только с глазу на глаз. А вообще это будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания так называемого контрнаступления. Понимая катастрофические потери, руководство — какое оно бы ни было, голова на плечах-то есть — должно задуматься, что делать дальше», — ответил Путин.
По его словам, российская сторона будет предпринимать шаги, исходя из того, как будет складываться ситуация. «У нас есть планы разного характера, в зависимости от ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», — заявил президент РФ.
* * * 18:20
Задачи «спецоперации» в Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом они носят фундаментальный характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер»,— цитируют Путина российские СМИ.
Путин заметил, что, в частности, вопрос «демилитаризации» Украины продолжает стоять в практическом плане.
Он также заявил, что в России в целом вводить военное положение необходимости нет.