Ультиматум МИД: Все армянские НВФ должны быть немедленно выведены из Азербайджана

«Тот факт, что МИД Армении лицемерно возлагает ответственность за военные провокации на Азербайджан и вопреки суверенитету и территориальной целостности нашей страны поощряет отправку международной миссии в Карабах , который является суверенной территорией Азербайджана, и вмешивается в наши внутренние дела, еще раз демонстрирует, что эта страна не придает никакого значения международным обязательствам», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается, что как в период оккупации, так и после урегулирования конфликта Армения на регулярной основе совершала военно-политические провокации в отношении Азербайджана с целью воспрепятствования переговорному процессу по установлению мира.

«Именно в результате этих провокационных шагов на протяжении почти 30 лет дипломатическая попытка положить конец оккупации международно признанных территорий Азербайджана терпела неудачу. Невыполнение армянской стороной в постконфликтный период своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий является главной угрозой безопасности Азербайджана. Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, непризнание Арменией того, что ее силы находятся на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем фальсификации фактов Арменией.

Наряду с провокациями, совершаемыми в приграничном регионе, имеющиеся на нашей территории соединения являются препятствием для Азербайджана в проведении восстановительных работ и безопасного возвращения на свои земли вынужденных переселенцев. Все армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.

Вместо того чтобы препятствовать усилиям по установлению мира, делать ложные заявления, Армения обязана на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион».