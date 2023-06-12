Ультиматум МИД: Все армянские НВФ должны быть немедленно выведены из Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало антиазербайджанское заявление МИД Армении.
«Тот факт, что МИД Армении лицемерно возлагает ответственность за военные провокации на Азербайджан и вопреки суверенитету и территориальной целостности нашей страны поощряет отправку международной миссии в Карабах, который является суверенной территорией Азербайджана, и вмешивается в наши внутренние дела, еще раз демонстрирует, что эта страна не придает никакого значения международным обязательствам», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.
В заявлении ведомства отмечается, что как в период оккупации, так и после урегулирования конфликта Армения на регулярной основе совершала военно-политические провокации в отношении Азербайджана с целью воспрепятствования переговорному процессу по установлению мира.
«Именно в результате этих провокационных шагов на протяжении почти 30 лет дипломатическая попытка положить конец оккупации международно признанных территорий Азербайджана терпела неудачу. Невыполнение армянской стороной в постконфликтный период своих обязательств по полному выводу армянских вооруженных сил с наших территорий является главной угрозой безопасности Азербайджана. Вместе с тем, несмотря на все неоспоримые факты, непризнание Арменией того, что ее силы находятся на территории Азербайджана, как в период оккупации, так и сейчас, является показателем фальсификации фактов Арменией.
Наряду с провокациями, совершаемыми в приграничном регионе, имеющиеся на нашей территории соединения являются препятствием для Азербайджана в проведении восстановительных работ и безопасного возвращения на свои земли вынужденных переселенцев. Все армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана.
Вместо того чтобы препятствовать усилиям по установлению мира, делать ложные заявления, Армения обязана на деле соблюдать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион».