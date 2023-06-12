Нахчыван под обстрелом. Азербайджан отвечает

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.

Согласно сообщению ведомства, 13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района, обстреляли из крупнокалиберного оружия, включая минометы, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подразделениями азербайджанской армии предпринимаются ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем армии Азербайджана.

В Минобороны подчеркнули, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.