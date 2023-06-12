Эльмир Алиев, Шуша 19:03

Команда «Нефтчи» стала победительницей четвертого этапа женской серии FIBA по баскетболу 3x3 (FİBA 3x3 Women`s Series), который завершился сегодня в Шуше.

Коллектив в составе Арики Деррис Картер (она признана самым полезным игроком турнира), Брайанны Ашаки Фрейзер, Александры Молленхауэр и Дины Ульяновой одержал пять побед в пяти матчах, поочередно одолев Румынию, Турцию, Германию, Венгрию и Нидерланды. После победы, одержанной в финале над голландками со счетом 20:12, главный тренер «Нефтчи» и сборной Азербайджана Ратомир Делич, а также баскетболистка Дина Ульянова поделились своими впечатлениями с haqqin.az. «Я очень взволнован, - говорит сербский специалист. - Нужно, чтобы эмоции остыли, а потом надо на холодную голову провести анализ матчей. Но уже сейчас могу сказать, что мы сыграли очень хорошо! В финале нам противостояла сборная Нидерландов. Это очень сильная команда. Они провели хороший турнир, однако в решающей игре мои подопечные были сильнее. Помогла ли нашей команде длинная пауза перед финалом из-за ливня в Шуше? Даже не знаю. Не уверен. Думаю, перенос финала на более позднее время не сыграл своей роли.

В Шуше наша команда выглядела лучше, чем 20 дней назад на втором этапе женской серии в Астаре. Это вопрос времени на подготовку. Перед майскими соревнованиями в Астаре времени у нас было меньше. Баскетболисткам после игры 5x5 было сложно сразу перестроиться на 3x3. Это немного разные виды спорта. В баскетболе 3x3 имеющиеся в наличии навыки нужно использовать несколько иначе. И необходимо время, чтобы перестроиться. Следующее соревнование женской серии для «Нефтчи» пройдет во французском Орлеане 23-24 июня. А до этого сборную Азербайджана ждет отборочный турнир Кубка Европы, который пройдет на Кипре. Мы ставим цель пробиться в финальную стадию. Но только одна команда получит заветную путевку. В Шуше наши баскетболистки получили хорошую игровую практику перед отбором». «Побеждать всегда очень здорово, - говорит Дина Ульянова. - Я очень счастлива. Поздравляю нашу страну с этой победой! Не помешал ли нам перерыв, возникший перед финалом из-за ливня? Значит, так нужно было. Это природа. Но ощущение того, что мы победим, нас не покидало. Когда я выходила на площадку, я была уверена: мы играем дома и победа должна быть наша! Игры в Шуше придавали дополнительную мотивацию. Как и любые матчи в родных стенах. Это большая ответственность для нас. Многие наши баскетболистки были в Шуше впервые. Тут прекрасная природа!