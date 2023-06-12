Путин прокомментировал контрнаступление Украины и разрушение Каховской ГЭС

По его словам, контрнаступление Украины началось 4 июня и продолжается до сих пор, но ни на одном из направлений украинская армия не преуспела.

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, выступая перед военными корреспондентами, высказал российскую версию произошедшего на Каховской ГЭС и прокомментировал контрнаступление Украины.

Путин также назвал украинские потери в ходе контрнаступления «катастрофическими», указав, что Россия несет в 10 раз меньше потерь.

По подсчетам Путина, Украина якобы потеряла 25-30% от поставленной Западом боевой техники, а ее оборонно-промышленный комплекс ничего не производит.

«Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? «Леопарды», что ли, производят, «Брэдли» или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев, что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь", - цитирует Путина Интерфакс.

Комментируя катастрофу на Каховской ГЭС, которая привела к затоплению Херсонской области, Путин снова обвинил в разрушении плотины Киев: «Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС».