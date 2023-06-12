Путин прокомментировал контрнаступление Украины и разрушение Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, выступая перед военными корреспондентами, высказал российскую версию произошедшего на Каховской ГЭС и прокомментировал контрнаступление Украины.
По его словам, контрнаступление Украины началось 4 июня и продолжается до сих пор, но ни на одном из направлений украинская армия не преуспела.
Путин также назвал украинские потери в ходе контрнаступления «катастрофическими», указав, что Россия несет в 10 раз меньше потерь.
По подсчетам Путина, Украина якобы потеряла 25-30% от поставленной Западом боевой техники, а ее оборонно-промышленный комплекс ничего не производит.
«Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чем воюет ВСУ? «Леопарды», что ли, производят, «Брэдли» или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев, что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь", - цитирует Путина Интерфакс.
Комментируя катастрофу на Каховской ГЭС, которая привела к затоплению Херсонской области, Путин снова обвинил в разрушении плотины Киев: «Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС».