Мехрибан Алиева: «В этом наше единство, наша сила!»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией со встречи с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

В публикации говорится: «Рада видеть в Баку дорогую сестру Эмине Эрдоган! Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом. В этом наше единство, наша сила! Пусть Всевышний хранит наши народы!».