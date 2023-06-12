Путин: Украина не должна существовать за счет России

К существованию Украины нужно относиться с уважением, однако она не должна существовать за счет России, считает президент РФ Владимир Путин.

«Какая бы ни была, она [Украина] есть, надо относиться к этому с уважением. Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения», — цитируют российские СМИ Путина.

Если какая-то часть людей, которые проживают на этих территориях, «считают, что они должны жить в отдельном, независимом государстве, надо относиться к этому с уважением», продолжил Путин.

«Но только почему они должны за наш счет жить? И на наших исторических территориях?», — сказал президент РФ.

Если эти люди хотят там жить, тогда пусть повлияют на «свое политическое руководство, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал», поскольку проблема «именно в этом», заявил Путин.