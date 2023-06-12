Еще одно заявление Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

По информации оборонного ведомства, 13 июня около 19:15 позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района были обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В указанном направлении азербайджанской армией приняты адекватные меры реагирования.

Отметим, что ранее во вторник, 13 июня, Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вооруженными силами Армении в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района из крупнокалиберного оружия, включая минометы, позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.