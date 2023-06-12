Боррель: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана

В ходе состоявшейся в Молдове пятисторонней встречи лидеры Азербайджана и Армении признали территориальную целостность друг друга. Об этом на слушаниях в Европарламенте, посвященных азербайджано-армянским отношениям, заявил верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Обе стороны взаимно признали территориальную целостность друг друга при определенных условиях, и Армения впервые признала Карабах составной частью территории Азербайджана...», - отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что премьер-министр Армении однозначно заявил, что признает Карабах суверенной территорией Азербайджана, и он является первым армянским лидером, выступившим с подобным заявлением.