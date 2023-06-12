У Евросоюза большие надежды на июльскую встречу Азербайджана и Армении

Азербайджан и Армения выразили желание продолжить переговоры, и следующая встреча состоится в Брюсселе, на нее Евросоюз возлагает большие надежды. Об этом на слушаниях в Европарламенте, посвященных азербайджано-армянским отношениям, заявил верховный представитель Евросоюза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз «заинтересован в установлении мира на Южном Кавказе и с этой целью реализует как гуманитарные инициативы, так и напрямую способствует переговорам, направленным на мир».

Боррель также заявил, что ЕС занимается «поиском пропавших без вести во время конфликта и работой по удержанию конфликтующих сторон от новых столкновений».