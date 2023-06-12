Путин знает, где «ключ» к прекращению войны в Украине

Россия не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования ситуации в Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с «военными корреспондентами».

Если Запад хочет завершения «конфликта» мирным путем, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, также сказал он.

«Мы понимаем, что ключ к решению проблем на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники», — сказал президент.

Путин считает, что Украина сама скоро захочет переговоры в случае прекращения поставок вооружений.