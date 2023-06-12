Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:24

Конфликт между Азербайджаном и Ираном, разгоревшийся в середине прошлого года и едва не перешедший в стадию вооруженного противостояния, начинает понемногу затухать. В данный момент стороны обсуждают тему возобновления работы посольства Азербайджана в Тегеране, а также вопросы двухсторонней торговли. Напомним, что на прошлой неделе, после длительного перерыва, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана, в ходе которого обсуждались пути ослабления напряженности между двумя странами, а также восстановление дипломатических отношений.

Накануне Насер Канаани, официальный представитель МИД Ирана, заявил на брифинге в Тегеране, что Исламская Республика и Азербайджан обсуждают «пути смягчения ситуации и открытия посольства Азербайджана в Тегеране». Канаани подчеркнул, что за последние недели состоялись четыре раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств ИРИ и Азербайджана с целью восстановить отношения двух стран, подорванные январской атакой на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которой погиб один из его сотрудников. По словам официального представителя МИД Ирана, министры согласовали ряд инициатив, направленных на смягчение напряженности и преодоление «досадных заблуждений», в том числе, предстоящий обмен техническими делегациями. Насер Канаани отметил, что четвертая стадия обсуждений министров Байрамова и Абдоллахиана состоялась после взаимных визитов делегаций обеих стран.

«В настоящее время мы находимся на стадии переговоров о переходе от фазы напряженности к открытию посольства Азербайджана в Тегеране», - заявил Канаани. Нет сомнений в том, что инициатором ослабления напряженности и возобновления деятельности посольства Азербайджана является иранская сторона. Однако у Баку есть свои условия, одним из которых является строгое наказание организаторов и исполнителей террористической атаки на азербайджанское посольство, а также гарантии безопасности для аккредитованных в Иране азербайджанских дипломатов. «В последнее время между Азербайджаном и Ираном осуществлен ряд контактов, - говорится в заявлении азербайджанского МИД. - В ходе переговоров министров иностранных дел (Азербайджана и Ирана) состоялся подробный обмен мнениями вокруг ситуации между двумя странами. Что касается вопроса о возобновлении работы азербайджанского посольства, приостановленной в результате теракта в январе этого года, отмечаем, что Азербайджан ожидает завершения расследования, связанного с терактом». Вчера Аббас Мусави Сейед, посол ИРИ в Баку, провел встречу с представителем Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Багировым.