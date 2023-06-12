Лед между Азербайджаном и Ираном начал таять о развитии ситуации
Конфликт между Азербайджаном и Ираном, разгоревшийся в середине прошлого года и едва не перешедший в стадию вооруженного противостояния, начинает понемногу затухать. В данный момент стороны обсуждают тему возобновления работы посольства Азербайджана в Тегеране, а также вопросы двухсторонней торговли.
Напомним, что на прошлой неделе, после длительного перерыва, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана, в ходе которого обсуждались пути ослабления напряженности между двумя странами, а также восстановление дипломатических отношений.
Накануне Насер Канаани, официальный представитель МИД Ирана, заявил на брифинге в Тегеране, что Исламская Республика и Азербайджан обсуждают «пути смягчения ситуации и открытия посольства Азербайджана в Тегеране».
Канаани подчеркнул, что за последние недели состоялись четыре раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств ИРИ и Азербайджана с целью восстановить отношения двух стран, подорванные январской атакой на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которой погиб один из его сотрудников.
По словам официального представителя МИД Ирана, министры согласовали ряд инициатив, направленных на смягчение напряженности и преодоление «досадных заблуждений», в том числе, предстоящий обмен техническими делегациями.
Насер Канаани отметил, что четвертая стадия обсуждений министров Байрамова и Абдоллахиана состоялась после взаимных визитов делегаций обеих стран.
«В настоящее время мы находимся на стадии переговоров о переходе от фазы напряженности к открытию посольства Азербайджана в Тегеране», - заявил Канаани.
Нет сомнений в том, что инициатором ослабления напряженности и возобновления деятельности посольства Азербайджана является иранская сторона. Однако у Баку есть свои условия, одним из которых является строгое наказание организаторов и исполнителей террористической атаки на азербайджанское посольство, а также гарантии безопасности для аккредитованных в Иране азербайджанских дипломатов.
«В последнее время между Азербайджаном и Ираном осуществлен ряд контактов, - говорится в заявлении азербайджанского МИД. - В ходе переговоров министров иностранных дел (Азербайджана и Ирана) состоялся подробный обмен мнениями вокруг ситуации между двумя странами. Что касается вопроса о возобновлении работы азербайджанского посольства, приостановленной в результате теракта в январе этого года, отмечаем, что Азербайджан ожидает завершения расследования, связанного с терактом».
Вчера Аббас Мусави Сейед, посол ИРИ в Баку, провел встречу с представителем Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Багировым.
Как сообщает посольство Ирана, на встрече обсуждались «более тесное сотрудничество между таможнями двух стран, особенно, на четырех общих пограничных переходах, устранение барьеров для обмена и ускорение таможенных и транзитных процедур, оптимальное использование электронной системы декларирования перед входом в пограничные терминалы и другие темы, представляющие взаимный интерес».
Отметим, что есть и третья сторона, крайне заинтересованная в ослаблении напряженности между Азербайджаном и Ираном - Россия. Дело в том, что для полноценного функционирования жизненно важного для России МТК «Север-Юг» Азербайджан и Иран должны сотрудничать как в проекте железной дороги Решт-Астара, так и по вопросам упрощения транзитных грузоперевозок.
В прошлом месяце в Тегеране было подписано двустороннее соглашение о финансировании Россией проекта строительства железной дороги Решт-Астара, после чего и иранские, и российские официальные лица официально заявили, что к нему присоединится и Азербайджан, и что в ближайшее время будет подписано трехстороннее соглашение.