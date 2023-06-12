Лед между Азербайджаном и Ираном начал таять о развитии ситуации

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Конфликт между Азербайджаном и Ираном, разгоревшийся в середине прошлого года и едва не перешедший в стадию вооруженного противостояния, начинает понемногу затухать. В данный момент стороны обсуждают тему возобновления работы посольства Азербайджана в Тегеране, а также вопросы двухсторонней торговли.

Напомним, что на прошлой неделе, после длительного перерыва, состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана, в ходе которого обсуждались пути ослабления напряженности между двумя странами, а также восстановление дипломатических отношений.

В центре внимания переговоры Байрамова с Абдоллахианом

Накануне Насер Канаани, официальный представитель МИД Ирана, заявил на брифинге в Тегеране, что Исламская Республика и Азербайджан обсуждают «пути смягчения ситуации и открытия посольства Азербайджана в Тегеране».

Канаани подчеркнул, что за последние недели состоялись четыре раунда переговоров между главами внешнеполитических ведомств ИРИ и Азербайджана с целью восстановить отношения двух стран, подорванные январской атакой на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которой погиб один из его сотрудников.

По словам официального представителя МИД Ирана, министры согласовали ряд инициатив, направленных на смягчение напряженности и преодоление «досадных заблуждений», в том числе, предстоящий обмен техническими делегациями.

Насер Канаани отметил, что четвертая стадия обсуждений министров Байрамова и Абдоллахиана состоялась после взаимных визитов делегаций обеих стран.

Насер Канаани говорит обнадеживающе

«В настоящее время мы находимся на стадии переговоров о переходе от фазы напряженности к открытию посольства Азербайджана в Тегеране», - заявил Канаани.

Нет сомнений в том, что инициатором ослабления напряженности и возобновления деятельности посольства Азербайджана является иранская сторона. Однако у Баку есть свои условия, одним из которых является строгое наказание организаторов и исполнителей террористической атаки на азербайджанское посольство, а также гарантии безопасности для аккредитованных в Иране азербайджанских дипломатов.

«В последнее время между Азербайджаном и Ираном осуществлен ряд контактов, - говорится в заявлении азербайджанского МИД. - В ходе переговоров министров иностранных дел (Азербайджана и Ирана) состоялся подробный обмен мнениями вокруг ситуации между двумя странами. Что касается вопроса о возобновлении работы азербайджанского посольства, приостановленной в результате теракта в январе этого года, отмечаем, что Азербайджан ожидает завершения расследования, связанного с терактом».

Вчера Аббас Мусави Сейед, посол ИРИ в Баку, провел встречу с представителем Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахином Багировым.

Посол Мусави переходит от слов к делу

Как сообщает посольство Ирана, на встрече обсуждались «более тесное сотрудничество между таможнями двух стран, особенно, на четырех общих пограничных переходах, устранение барьеров для обмена и ускорение таможенных и транзитных процедур, оптимальное использование электронной системы декларирования перед входом в пограничные терминалы и другие темы, представляющие взаимный интерес».

Отметим, что есть и третья сторона, крайне заинтересованная в ослаблении напряженности между Азербайджаном и Ираном - Россия. Дело в том, что для полноценного функционирования жизненно важного для России МТК «Север-Юг» Азербайджан и Иран должны сотрудничать как в проекте железной дороги Решт-Астара, так и по вопросам упрощения транзитных грузоперевозок.

В прошлом месяце в Тегеране было подписано двустороннее соглашение о финансировании Россией проекта строительства железной дороги Решт-Астара, после чего и иранские, и российские официальные лица официально заявили, что к нему присоединится и Азербайджан, и что в ближайшее время будет подписано трехстороннее соглашение.