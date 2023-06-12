Пока Путин выступал с заявлениями по Украине, США объявили о новой помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 325 млн долларов, в который входят дополнительные боеприпасы, снаряды для ПВО и бронетехника.

На сайте Пентагона говорится, что в пакет входят следующие вооружения: дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS; боеприпасы 155-мм и 105-мм; 15 боевых машин Bradley; 10 бронетранспортеров Stryker; противотанковые системы Javelin; противотанковые ракеты TOW; противотанковые комплексы АТ-4; более 22 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат; подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; средства обеспечения тактической защищенной связи; запасные части и другое полевое оборудование.