Путин о поджоге Корана в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не только расследование уголовного дела о поджоге Корана передано чеченским следователям, но и для отбывания наказания виновный будет направлен в колонию в одном из мусульманских регионов.

«…Мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, Следственному комитету Чечни. И отбывать наказание будет, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», - подчеркнул Путин, которого цитирует ТАСС.

Ранее за поджог Корана в районе Соборной мечети в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель. По решению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное в следственном управлении СК по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК по Чеченской Республике.