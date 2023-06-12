Главком Украины рассказал американцам о тяжелых боях

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о событиях на фронте.

По словам украинского главнокомандующего, которые приводят украинские СМИ, на востоке и юге страны продолжаются тяжелые бои «оборонительного и наступательного характера». Силы обороны имеют «определенные успехи», «реализуют планы» и «движутся вперед».

Также Залужный отметил, что украинская армия нуждается в усилении ПВО, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.