Саркози обыскали и допросили

Полиция провела обыск в доме бывшего президента Франции Николя Саркози. Deutsche Welle передает, что следственные действия прошли в рамках расследования дела о возможном финансировании его избирательной кампании в 2007 году ливийскими властями.

Согласно информации, следователи также допросили бывшего главу французского государства. Поводом для новых проверок стал отказ от ранее данных показаний главного свидетеля обвинения по этому делу.

Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин в 2016 году заявил, что в конце 2006 года или в начале 2007 года был посредником при передаче «чемоданов с деньгами» от властей Ливии в МВД Франции, которое тогда возглавлял Саркози. Деньги якобы использовались для финансирования его кампании. Позднее Такиеддин отказался от своих слов. Французские судебные органы расследуют факт оказания давления на свидетеля.