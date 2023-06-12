Минфин Азербайджана удивлен решением Standard & Poor’s

Международное агентство по кредитным рейтингам Standard & Poor’s в опубликованном 9 июня отчете по Азербайджану отметило, что при определении кредитного рейтинга страны был достигнут ряд положительных результатов. Несмотря на частичное снижение добычи нефти, в ближайшие годы цены на нефть и газ будут поддерживать положительный уровень фискального и платежного баланса Азербайджана, что демонстрируется как одно из вышесказанных достижений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Наряду с этим, отмечается в сообщении, в отчете указывается на увеличение резервов Госнефтефонда Азербайджана в иностранной валюте, а также дальнейшее снижение в среднесрочной перспективе показателя отношения внешнего госдолга к ВВП Азербайджана, который находится на низком уровне по сравнению со странами с таким же суверенным рейтингом. Отмечено, что высокая валютная резервная позиция Азербайджана является основной поддержкой суверенного рейтинга.

В отчете агентства также говорится, что в 2022 году ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 9 процентов, и этот рост продолжится в ближайшие годы.

Наряду с вышеуказанным, в отчете подчеркивается, что долгосрочный конфликт между Азербайджаном и Арменией завершился в 2020 году, и в результате усилий Азербайджана стороны приблизились к заключению мирного договора, что является положительными моментом.

На этом фоне Минфин Азербайджана с удивлением воспринимает то, что в отчете Standard & Poor’s прогноз по рейтингам не был изменен со «стабильного» на «позитивный», и считает это решение агентства предвзятым.