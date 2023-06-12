Победителей не будет: Путин заговорил о Третьей мировой

Победить в случае Третьей мировой войны не сможет никто, в том числе США, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с «военными корреспондентами».

«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к Третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», - уверяет Путин