Ильхам Алиев соболезнует Италии

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров Италии, видного государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.

«Глубоко опечален известием о кончине бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони внес большой вклад в развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой», - говорится в письме-соболезновании.

Глава азербайджанского государства выражает «глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему итальянскому народу».