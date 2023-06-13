Лукашенко пугает...

Минск получил от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его рассредоточат по территории Беларуси. «Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать», — сказал Лукашенко.

Ранее во вторник Лукашенко сообщил, что размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси было его настоятельным требованием к России.