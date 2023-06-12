Суд в Майами не стал устанавливать ограничений на перемещения или залог в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщили Reuters и CNN.

Это означает, что Дональд Трамп сможет без препятствий проводить свою избирательную кампанию на президентских выборах.

Трамп отрицает обвинения по всем предъявленным ему 37 пунктам. Ему не разрешили общаться со свидетелями по делу. Слушание было закрытым.

Это второй визит Дональда Трампа в зал суда за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным в суде по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в обмен на молчание о связи с ним.

9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения, в том числе о незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. В случае, если его признают виновным, он может провести в тюрьме несколько десятков лет. Экс-президент считает, что действующий глава США Джо Байден пытается отправить его в тюрьму и таким образом избавиться от конкуренции на выборах.