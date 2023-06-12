Трампу предъявили обвинения и отпустили обновлено 00:10
Суд в Майами не стал устанавливать ограничений на перемещения или залог в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщили Reuters и CNN.
Это означает, что Дональд Трамп сможет без препятствий проводить свою избирательную кампанию на президентских выборах.
Трамп отрицает обвинения по всем предъявленным ему 37 пунктам. Ему не разрешили общаться со свидетелями по делу. Слушание было закрытым.
Это второй визит Дональда Трампа в зал суда за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным в суде по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс в обмен на молчание о связи с ним.
9 июня Дональду Трампу предъявили обвинения, в том числе о незаконном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. В случае, если его признают виновным, он может провести в тюрьме несколько десятков лет. Экс-президент считает, что действующий глава США Джо Байден пытается отправить его в тюрьму и таким образом избавиться от конкуренции на выборах.
* * * 23:09
Бывший президент США Дональд Трамп в настоящее время находится под арестом в здании федерального суда в Майами. Ему будет предъявлено 37 уголовных обвинений, связанных с обращением с секретными документами на его курорте во Флориде Мар-а-Лаго, пишет CNN.
Отмечается, что процедура ареста проводится без присутствия прессы и носит формальный характер. Трампа не будут заковывать в наручники перед предъявлением обвинений. После оглашения обвинений Трамп будет освобожден и сможет свободно покинуть здание суда.
По данным телеканала, бывший президент не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Вместе с тем Трампу все же придется подписать ряд документов.