Путин задумал создать в Украине «санитарную зону»

Во время разговора с «военкорами» глава российского государства признал, что у России «есть проблема» с защитой граничащих с Украиной областей. Он высказался о необходимости «укреплять границу», однако у ВСУ все равно останется возможность обстреливать российскую территорию, признал президент РФ.

Чтобы решить проблему, Путин пообещал повысить «эффективность контрбатарейной борьбы». «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

Что именно имелось в виду под «санитарной зоной», не уточняется.

Президент РФ подчеркнул, что сейчас на территории российских регионов нет диверсионных групп. «Ни в Белгородской области и нигде никого нет», — отметил он.

Путин признал, что во время проникновения диверсантов в Белгородскую область в боевые действия вступили срочники, которые, по его словам, проявили себя лучшим образом.

Президент РФ также заявил, что российская армия не сумела как следует подготовиться к атакам на приграничные регионы.